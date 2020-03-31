Вайсфельд: «Барысу» нужно как можно быстрее определиться с главным тренером

Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд прокомментировал ситуацию с тренером Андреем Скабелкой и форвардом Корбаном Найтом, которые могут покинуть «Барыс».
«Надо понимать, в чём суть расхождений. Как я слышал, один из пунктов, что Скабелка не хочет тренировать сборную. Допустим, есть проблема, но нужно понять, насколько глубока она. Он не хочет вообще или не хочет при каких-то обстоятельствах, я ведь этого не знаю. Может быть, он сказал: „Или я сборную не тренирую и остаюсь, или тема закрыта“. А может быть, этой проблемы нет. Поэтому давать советы менеджменту не вправе, ведь я не знаю суть проблемы.
Тут ещё момент такой. Востребованные игроки ждут решения вопроса с главным тренером. Если мы говорим про Найта, о котором слухи ходят о переходе в „Авангард“. Начнём с того, что „Авангард“ с учётом потолка заработных плат не сможет дать ему в пять раз больше. Соответственно, условия будут сопоставимыми. Теперь поставьте себя на место Найта. Он играл в „Барысе, тренер Скабелка, и всё у него было хорошо. С тренером контакт, клуб солидный и деньги вовремя платят. Найт подумает, зачем ему переходить в другую команду? Должны его чем-то очень сильно удивить, чтобы перешёл.
Теперь второй вопрос. Не будет Скабелки, и неизвестно, какие требования у нового главного тренера. Тогда, возможно, есть смысл для перехода. Но это я так фантазирую. Думаю, что руководству «Барыса» нужно как можно быстрее определиться с главным тренером, чтобы двигаться дальше», — цитирует Вайсфельда Vesti.kz.
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