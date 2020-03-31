Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Развадовский — о возвращении в Беларусь: особого досмотра не заметил, тесты не брали

Развадовский — о возвращении в Беларусь: особого досмотра не заметил, тесты не брали
Хоккей / Прочие 0

Белорусский форвард павлодарского «Иртыша» Павел Развадовский рассказал о возвращении из Казахстана в Минск.

«На самом деле было немного страшновато, что не сможем попасть домой, потому что отменялись рейсы и мы не знали, постигнет эта участь наш борт или нет. Да ещё как раз 19 марта в 00:00 в Нур-Султане, откуда мы вылетали, вводился карантин, и город полностью закрывали, а мы вылетали в 04:00 утра.

Поэтому решили выехать из Павлодара пораньше, чтобы проскочить блокпосты. Пришлось сидеть в аэропорту часов шесть, но это мелочи, главное было выбраться. Что происходило по прилёте в Минск? Какого-то особого досмотра я не заметил, тесты никакие не брали», — цитирует Развадовского «Белорусский хоккей».

Жириновский: Лукашенко издевается над всей планетой. Вся планета дураки, а он один умный
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020