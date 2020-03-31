Развадовский — о возвращении в Беларусь: особого досмотра не заметил, тесты не брали

Белорусский форвард павлодарского «Иртыша» Павел Развадовский рассказал о возвращении из Казахстана в Минск.

«На самом деле было немного страшновато, что не сможем попасть домой, потому что отменялись рейсы и мы не знали, постигнет эта участь наш борт или нет. Да ещё как раз 19 марта в 00:00 в Нур-Султане, откуда мы вылетали, вводился карантин, и город полностью закрывали, а мы вылетали в 04:00 утра.

Поэтому решили выехать из Павлодара пораньше, чтобы проскочить блокпосты. Пришлось сидеть в аэропорту часов шесть, но это мелочи, главное было выбраться. Что происходило по прилёте в Минск? Какого-то особого досмотра я не заметил, тесты никакие не брали», — цитирует Развадовского «Белорусский хоккей».