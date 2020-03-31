Источник: «Сочи» планирует обменять чемпиона МЧМ-2011 Шикина. Он рекордсмен клуба
«Сочи» хочет расстаться с вратарём Дмитрием Шикиным, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник. Его контракт с клубом рассчитан ещё на один сезон.
Шикин перешёл в «Сочи» из СКА в декабре 2014 года. Голкипер провёл 126 матчей за хоккейный клуб из Сочи, в которых одержал 42 победы, пропуская по 2,5 шайбы за матч при 91,6% отражённых бросков.
«Сочи» планирует расстаться с вратарём Дмитрием Шикиным. В настоящий момент клуб ищет варианты обмена хоккеиста», – говорится в сообщении источника.
Примечательно, что победитель МЧМ-2011 является рекордсменом «леопардов». Российский голкипер — единственный хоккеист, сыгравший за «Сочи» во всех шести сезонах КХЛ с момента образования клуба.
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Топ-клубам придётся серьёзно подумать, как уместиться под жёсткий потолок зарплат.
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