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Источник: «Сочи» планирует обменять чемпиона МЧМ-2011 Шикина. Он рекордсмен клуба

Источник: «Сочи» планирует обменять чемпиона МЧМ-2011 Шикина. Он рекордсмен клуба
Хоккей / КХЛ 0

«Сочи» хочет расстаться с вратарём Дмитрием Шикиным, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник. Его контракт с клубом рассчитан ещё на один сезон.

Шикин перешёл в «Сочи» из СКА в декабре 2014 года. Голкипер провёл 126 матчей за хоккейный клуб из Сочи, в которых одержал 42 победы, пропуская по 2,5 шайбы за матч при 91,6% отражённых бросков.

«Сочи» планирует расстаться с вратарём Дмитрием Шикиным. В настоящий момент клуб ищет варианты обмена хоккеиста», – говорится в сообщении источника.

Примечательно, что победитель МЧМ-2011 является рекордсменом «леопардов». Российский голкипер — единственный хоккеист, сыгравший за «Сочи» во всех шести сезонах КХЛ с момента образования клуба.

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