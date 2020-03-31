В. Семёнов — об увольнении: Овечкин стоял со слезами: «Извините, что не смогли помочь»

Известный российский тренер Владимир Семёнов рассказал о работе в московским «Динамо» с Александром Овечкиным.

«Самое главное, что он человек хороший. Тогда не было такого, чтобы нам кто-то форму возил. Ребята таскали всё сами. И баулы с клюшками, и точильные станки в больших ящиках. Так Сашка был такой парень, что его не надо было заставлять. Свои вещи отнёс, вернулся, клюшки отнёс, снова пришёл. Его даже просить не надо было – сам бежал. И снова приходил: «Владимир Георгиевич, всё? Больше ничего не надо?»

Работящий и порядочный. Это родительское воспитание однозначно. Тогда мы с папой и мамой Овечкина общались постоянно. Теперь хоть и реже, но телефоны есть. Не только за человеческие качества, но и за уникальное здоровье он должен сказать спасибо им.

Увольнение из «Динамо»? Один эпизод из того грустного для меня дня, как ни странно, до сих пор греет душу. Меня отправили в отставку, на базе в Новогорске было собрание, я попрощался с игроками. Спускаюсь вниз – а там стоит Сашка, у него слёзы на глазах. «Владимир Георгиевич, извините, что не смогли вам помочь». Мне было так приятно! Никто больше не стоял – именно он. Один. Сильно переживал, за что я ему очень благодарен», — цитирует Семёнова «Спорт-экспресс».