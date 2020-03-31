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Форвард «Адмирала» Стрельцов показал, как при помощи дочки поддерживает форму на карантине

Форвард «Адмирала» Стрельцов показал, как при помощи дочки поддерживает форму на карантине
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Адмирала» Александр Стрельцов в условиях карантина продолжает поддерживать форму. 30-летний форвард провёл тренировку в домашних условиях при помощи дочки.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» КХЛ.

Статистика Александра Стрельцова в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2019/2020

Пандемия коронавируса была объявлена 11 марта. Впервые же ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. По данным на 31 марта, в России зафиксировано 1836 случаев заболеваний коронавирусом, из них умерли — 12 человек, а вылечились – 66. Всего в мире насчитывается более 700 тыс. заразившихся инфекцией SARS-CoV-2.

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