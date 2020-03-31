Шайбы Свечникова из-за ворот вошли в топ-10 моментов «Каролины» в сезоне по версии НХЛ

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги приостановлен на неопределённое время из-за пандемии коронавируса. НХЛ запустила рубрику топ-10 моментов каждой команды в сезоне на момент приостановки чемпионата.
В топ-10 моментов «Каролины Харрикейнз» вошли два лакросс-гола российского форварда Андрея Свечникова. В нынешнем чемпионате нападающий бросками из-за ворот отличился в матчах с «Калгари Флэймз» и «Виннипег Джетс».
Видео можно посмотреть на официальном канале НХЛ в YouTube.
Возглавил рейтинг матч с «Торонто Мэйпл Лифс», где победу на свой счёт записал 42-летний водитель «замбони» Дэвид Эйрс. В ходе матча оба голкипера «Каролины» — Петр Мразек и Джеймс Раймер — получили повреждения и не смогли продолжить игру. Тогда в воротах появился Эйрс.
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