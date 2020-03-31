Источник: «Флорида» может предложить контракт защитнику «Салавата» Сергееву

Клуб Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» может предложить контракт защитнику «Салавата Юлаева» Артёму Сергееву, сообщает «Спорт-экспресс». 30 апреля 2020 года у Артёма истекает соглашение с уфимским клубом.

В минувшем сезоне он провёл за уфимцев 53 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 9 (2+7) очков. Также на его счету шесть матчей в плей-офф, где российский защитник не отметился результативными действиями. В среднем за матч Артём проводил на льду больше 20 минут в регулярке и почти 22 минуты в плей-офф.

27-летний хоккеист до 2015 года выступал в Северной Америке, но не смог пробиться в НХЛ. В КХЛ он выступал за ЦСКА и «Салават Юлаев». В общей сложности в КХЛ на его счету 261 матч и 41 (9+32) балл.