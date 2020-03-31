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Чибисов — об отдыхе с Бердиным на яхте: каждый должен уметь и работать, и расслабляться

Чибисов — об отдыхе с Бердиным на яхте: каждый должен уметь и работать, и расслабляться
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий системы «Виннипег Джетс» Андрей Чибисов рассказал об отдыхе на яхте с партнёром по команде Михаилом Бердиным.

«Я не слежу, что пишут в прессе и телеграм-каналах, поэтому по поводу нашей поездки ничего и сказать не могу. Все любят отдыхать, каждый должен уметь и работать, и расслабляться. У нас были выходные, вот мы и отдохнули. Дело уже людей, обсуждать нас или нет.

Мне в «Инстаграме» ничего не писали. Я ограждаюсь от всего лишнего, общаюсь только с родственниками и друзьями. Все прекрасно знают, что у меня идёт сезон, лишний раз беспокоить не будут, чтобы не отвлекать от хоккея», — цитирует Чибисова Sport24.

Ранее в интернете появилось видео, на котором Чибисов и Бердин запечатлены на яхте с группой девушек.

«Андрюха, жги!» Бердин и Чибисов устроили отдых на яхте с группой американских девушек
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