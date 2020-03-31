Источник: защитник ЦСКА Науменков может продолжить карьеру в Северной Америке
Защитник ЦСКА Михаил Науменков рассматривает варианты продолжения карьеры в Северной Америке. Как сообщает «Спорт-экспресс», один из клубов Западной конференции НХЛ готов предложить российскому защитнику контракт, если хоккеист согласится начать следующий сезон в АХЛ.
27-летний Науменков большую часть карьеры защищает цвета ЦСКА. В минувшем сезоне, который был досрочно завершён из-за пандемии коронавируса, хоккеист провёл 45 матчей в регулярном чемпионате и сделал пять результативных передач. В плей-офф Науменков принял участие в двух матчах.
В общей сложности за карьеру в КХЛ россиянин сыграл 375 матчей, в которых забросил 12 шайб и сделал 47 голевых передач при показателе полезности "+128" и 337 минутах штрафного времени.
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