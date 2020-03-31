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А. Костицын — о пропустившем сезон брате: Сергей сделал повторную операцию

А. Костицын — о пропустившем сезон брате: Сергей сделал повторную операцию
Хоккей / КХЛ 0

Капитан сборной Беларуси и нападающий минского «Динамо» Андрей Костицын рассказал о состоянии здоровья брата Сергея, пропустившего сезон из-за травмы.

«Несмотря ни на что, мы тренируемся. Надо работать над собой, потому что впереди у нас важные задачи. Так что такой хороший сбор пойдёт всем на пользу. Пообщались друг с другом, попробовали на льду некоторые моменты, чтобы в будущем было полегче.

Когда вернётся на лёд Сергей? Не знаю. Он сказал, что недавно сделал повторную операцию. Восстанавливается, проходит курс лечения. Посмотрим, как будет себя чувствовать. Всё зависит от того, как пойдёт восстановление, когда можно будет получать нагрузки и не будут ли последствия операции мешать ему тренироваться», – цитирует Костицына пресс-служба Федерации хоккея Беларуси.

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