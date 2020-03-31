Йокипакка: моя семья наслаждалась Новосибирском, здесь не было сорокоградусных морозов

Защитник «Сибири» Юрки Йокипакка рассказал о жизни в Новосибирске, тренировках после приостановления сезона и принятом решении остаться в клубе



«Довольно тяжело находиться в ситуации, когда не знаешь, что происходит. Однако ситуация такова, какая она есть. Мы очень хотели играть дальше, но потом вмешалась необходимость. Когда отменили командные тренировки, то возникла необходимостью поддерживать форму самостоятельно. Я ходил тренироваться в спортзал, который находится в моем жилом доме. Ситуация с коронавирусом в России не очень заметна, но он быстро распространяется.



Моя семья наслаждалась жизнью в Новосибирске, поэтому я не раздумывал, когда подписывал новый контракт с «Сибирью». В этом году здесь была достаточно мягкая зима. Иногда температура опускалась до -30, но сорокоградусных морозов точно не было», – приводит слова Йокипакки финское издание MTvuutiset.

«Сибирь» продлила контракт с лучшим защитником-бомбардиром команды Йокипаккой