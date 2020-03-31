Канадский форвард деСоуза продолжит карьеру в рижском «Динамо»

Нападающий «Рёгле» Крис деСоуза договорился о контракте с рижским «Динамо», информирует шведское издание HockeyNews.se.

В минувшем сезоне 29-летний канадец сыграл за «Рёгле» 14 матчей в регулярном чемпионате Швеции, отметившись тремя заброшенными шайбами и двумя результативными передачами. Канадец перебрался в Швецию в ходе сезона. Начинал год Крис в финском «Спорте». В Лииге он провёл 43 матча в регулярке и набрал 36 (19+17) очков.

В 2018 году деСоуза в составе итальянского «Больцано» выиграл Открытый чемпионат Австрии. Эта победа является главной в карьере хоккеиста. Спустя год канадец стал лучшим снайпером чемпионата и вошёл в символическую сборную турнира, когда уже защищал цвета «Вены Кэпиталз».