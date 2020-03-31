Источник: «Динамо» отказалось от услуг Петерссона. Швед может перейти в «Локомотив»

Шведский форвард московского «Динамо» Андре Петерссон, скорее всего, подпишет контракт с «Локомотивом», информирует «Спорт-экспресс».

Как сообщает издание, бело-голубые отказались от продления контракта с хоккеистом. Действующее соглашение хоккеиста истекает 30 апреля 2020 года. «Локомотив» готов предложить шведу двухлетний контракт с увеличением зарплаты — в московском клубе Петерссон получал около 50 млн рублей в год.

Карьера Андре Петерссона в КХЛ.

В минувшем сезоне 29-летний хоккеист провёл 47 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 39 (17+22) очков, а также 6 (5+1) баллов в 6 встречах плей-офф. Ранее сообщалось, что в ярославском клубе заинтересованы в переходе голкипера «Барыса» Эдди Паскуале и защитника Атте Охтамаа.