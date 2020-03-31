Цулыгин: Ячменёв не может вернуться домой в Канаду. Сказали ждать, когда границу откроют

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин сообщил, что его помощник Виталий Ячменёв не может вернуться в Канаду, где находится семья специалиста.
«Ребята пытались тренироваться… Но везде ведь телевизоры, на каждом углу про это говорят. Естественно, они чуть отдалились от хоккея и ушли в эти переживания. Однако мы всё равно каждый раз говорили: «Да, это происходит, но сейчас есть 60 минут, которые нужно отработать на полную, про всё забыть и быть готовыми к играм».
Переживали мы все одинаково. Единственное, у легионеров была проблема в том, что они не смогут уехать домой из-за закрытия границы. Информация уже пошла, и это был очень сложный для них момент. Их семьи дома, ребята могли на два месяца остаться тут без родных. Кстати, так случилось с Виталием Ячменёвым: он остался здесь и не может вернуться домой в Канаду. Не знает, что делать. Звонил в посольство, но там сказали, что граница закрыта. Ждите, когда откроют. И так могло произойти со всеми остальными», — цитирует Цулыгина пресс-служба КХЛ.
- 31 марта 2020
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