Дрегер: «Аризона» и «Торонто» лидируют в борьбе за Барабанова

Один из ведущих инсайдеров Северной Америки Даррен Дрегер сообщил, что хоккейный агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы форварда СКА Александра Барабанова, сегодня, 31 марта, приступит к переговорам с клубами НХЛ о контракте для своего клиента.

«Агент Александра Барабанова Дэн Мильштейн сегодня начнёт переговоры с заинтересованными командами НХЛ. «Торонто» и «Аризона» лидируют в борьбе за Барабанова на данный момент. Оба клуба в течение двух лет работают над заключением контракта», — написал Дрегер в «Твиттере».

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/2020 25-летний Барабанов принял участие в 43 матчах, записав на свой счёт 20 (11+9) баллов при показателе полезности «–3» и 22 минутах штрафного времени. В четырёх матчах Кубка Гагарина Барабанов набрал 3 (1+2) балла.