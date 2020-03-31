ОСТАЁМСЯДОМА: прямой эфир с Анной Кастеровой, женой Евгения Малкина, — в 21:00

Мы никогда не показывали вам внутреннюю кухню интервью, но в 2020-м всё изменилось.
Второй инста-эфир нашего шоу #ОСТАЁМСЯДОМА состоится уже сегодня, 31 марта, начало — в 21:00 мск.
К нам в гости НЕ придёт и НЕ приедет, а подключится прямо из своего дома в Майами Анна Кастерова, жена нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина. С ней на связь прямо из нашего аккаунта выйдет Дмитрий Егоров. Будет жарко и по-домашнему. Ждём вас онлайн!
Смотрите интервью с Кастеровой на странице «Чемпионата» в «Инстаграме».
В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Малкин в 55 матчах забил 25 голов и отдал 49 результативных передач. Российский форвард является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга».
Ранее в интернете появилось видео, на котором жена Малкина показала, как Евгений занимается с сыном математикой.
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