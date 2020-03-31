Лебрюн: НХЛ и профсоюзу надо искать мир, нельзя допустить нового локаута через два года

Обозреватель The Athletic Пьер Лебрюн оценил вероятность нового локаута после прекращения действия нынешнего коллективного соглашения между НХЛ и профсоюзом игроков.



«Лига была должна привлечь около $ 5 млрд выручки в этом году. Очевидно, что до этой цифры уже не добраться, и не важно, возобновиться ли сезон в какой-то момент, или нет. Как будет выглядеть доход, когда НХЛ в следующий раз сможет сыграть полный сезон, насколько он сократится? Доходы от рекламы серьёзно пострадают, а некоторые команды лиги очень сильно от этого зависят. Для многих болельщиков цены на билеты могут стать недоступными на длительное время. Кроме того, насколько люди снова будут готовы посещать массовые мероприятия?



Ясно одно — лиге и профсоюзу во что бы то ни стало нужен мир в трудовых переговорах о новом коллективном соглашении. Нынешний договор истекает 15 сентября 2022 года, велись дискуссии о продлении. НХЛ не может себе позволить новый локаут, нельзя снова остановиться через два года. В лиге и так уже было достаточно остановок: в 1992 году бастовали игроки, в 1994, 2004 и 2012 годах были локауты. На этот раз подобное произойти просто не может. Учитывая тот кризис, который мы все сейчас переживаем, то именно сейчас НХЛ и профсоюз могут найти мир в отношениях между собой. Да и выбора, на самом деле, у них нет», — отметил Лебрюн.

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