Хара: «Бостон» набрал хороший темп, но в ситуации с коронавирусом мы бессильны

Защитник «Бостон Брюинз» Здено Хара поделился мнением о пандемии коронавируса, из-за которой сезон Национальной хоккейной лиги оказался прерван.



«Мы бессильны в этой ситуации. Сейчас нам всем надо помогать друг другу, помогать нашим семьям. Я понимаю, что сейчас все так говорят, но хоккей уходит на второй план. Да, тяжело приостанавливать сезон, когда до окончания чемпионата осталось сыграть несколько матчей, когда до плей-офф рукой подать, а команда играет очень уверенно. Мы набрали очень хороший темп. Но не всегда получается так, как нам хочется. Надеюсь, сезон возобновится. Там будет видно», — приводит слова защитника официальный сайт НХЛ.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией.