Коваленко — о Щербаке: критиковать профсоюз, куда отказался вступать, — непрофессионально

Глава профсоюза игроков и тренеров Континентальной хоккейной лиги Андрей Коваленко прокомментировал высказывание нападающего Никиты Щербака, негативно оценившего работу профсоюза при ответе на вопрос об уходе из «Авангарда».
«Это уже было обсуждено осенью — по горячим следам. Изначально позиция Никиты и его агента Сергея Исакова была сильной, юридически выигрышной — отличный контракт со всеми гарантиями от КХЛ. К сожалению, Щербак — не член профсоюза, поэтому мы не имели всей информации и не могли ему помочь — как в параллельной истории с защитником „Спартака“ Александром Кутузовым, которая решалась в комиссии по контрактным спорам. В итоге игрок оказался один на один с „Авангардом“, чем тот и воспользовался.
Критиковать в данной ситуации профсоюз, от вступления в который ты же сам и отказался, — вряд ли профессионально. А вот почему молодого игрока не защитил агент — большой вопрос», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.
- 31 марта 2020
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