П. Буре — о дне рождения: буду соблюдать карантин. Поборем вирус, тогда отпразднуем

Легендарный нападающий Павел Буре рассказал, как отметил день рождения в условиях коронавируса.



«Естественно, коронавирус повлиял на ситуацию в нашей стране и в мире, поэтому приходится реагировать. Но я думаю, что мы все поборем этот вирус и потом уже будем праздновать всё по-настоящему. Конечно, я буду соблюдать карантин. У меня здесь семья, дети маленькие. Просто проведу этот день со своей семьей. К сожалению, мы все оказались в непростой ситуации, но это нужно пережить. Если люди будут внимательно относиться к своему здоровью, то всё у нас будет хорошо.



ОИ? Мне повезло участвовать на первых Олимпийских играх среди профессионалов. До этого там играли другие ребята, а тут НХЛ впервые в истории остановил свой чемпионат, и на ОИ приехали лучше игроки мира. Было очень приятно быть частью такого турнира. К сожалению, сейчас опять все по-другому сделали, и на Игры ездят олимпийские команды, поэтому уровень другой. Но нам с братом повезло выступить на двух Олимпиадах, где играли профессионалы», — сказал Буре в программе «Все на Матч».