Василевский — второй в рейтинге голкиперов НХЛ по мнению игроков, Бобровский — 4-й

Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги провела опрос среди действующих хоккеистов. Игроки выбирали лучшего голкипера лиги. Победителем голосования стал страж ворот «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс, в топ-4 вошли россияне Андрей Василевский и Сергей Бобровский.
1. Кэри Прайс («Монреаль Канадиенс») — 41,5% голосов;
2. Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг») — 17,1%;
3. Марк-Андре Флёри («Вегас Голден Найтс») — 8,9%;
4. Сергей Бобровский («Флорида Пантерз») — 5,6%.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.
Ранее на тренировке «Вашингтона» Александр Овечкин вывел из строя голкипера Илью Самсонова.
- 31 марта 2020
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