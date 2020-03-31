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Василевский — второй в рейтинге голкиперов НХЛ по мнению игроков, Бобровский — 4-й

Василевский — второй в рейтинге голкиперов НХЛ по мнению игроков, Бобровский — 4-й
Хоккей / НХЛ 0

Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги провела опрос среди действующих хоккеистов. Игроки выбирали лучшего голкипера лиги. Победителем голосования стал страж ворот «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс, в топ-4 вошли россияне Андрей Василевский и Сергей Бобровский.

1. Кэри Прайс («Монреаль Канадиенс») — 41,5% голосов;
2. Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг») — 17,1%;
3. Марк-Андре Флёри («Вегас Голден Найтс») — 8,9%;
4. Сергей Бобровский («Флорида Пантерз») — 5,6%.

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