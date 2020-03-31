Падакин показал тренировку с грудным ребёнком на руках

Нападающий нижнекамского «Нефтехимика» Павел Падакин показал, как тренируется в условиях карантина из-за коронавируса. Хоккеист занимается с маленьким ребёнком на руках.

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Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены. Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда, Кубок Гагарина разыгран не будет.



В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Падакин сыграл в 38 матчах, записав на свой счёт 15 (4+11) баллов при показателе полезности «+15».