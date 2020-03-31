«Салават Юлаев» в виртуальной серии плей-офф с «Ак Барсом» повёл со счётом 3-0
Континентальная хоккейная лига опубликовала очередные результаты виртуального плей-офф Кубка Гагарина. Уфимский «Салават Юлаев» вновь «победил» «Ак Барс» и повёл в серии со счётом 3-0, московское «Динамо» оказалось сильнее ЦСКА и ведёт в серии со счётом 2-1.
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Напомним, сезон КХЛ остановлен из-за коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены. Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда, Кубок Гагарина разыгран не будет.
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