В «Торонто» подтвердили интерес к Александру Барабанову

Генеральный менеджер клуба НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» Кайл Дубас подтвердил интерес к нападающему петербургского СКА Александру Барабанову.



«Будем продолжать гнаться за Барабановым», — приводит слова Дубаса североамериканский журналист Терри Кошан в «Твиттере».



25-летним россиянином активно интересуется также «Аризона Койотс». Ранее агент игрока Дэн Мильштейн сообщил, что намерен провести переговоры с рядом команд НХЛ в начале следующей недели.



В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/2020 25-летний Барабанов принял участие в 43 матчах, записав на свой счёт 20 (11+9) баллов при показателе полезности «–3» и 22 минутах штрафного времени. В четырёх матчах Кубка Гагарина Барабанов набрал 3 (1+2) балла.

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