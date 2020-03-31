Жена Малкина: Женя бережно относится к деньгам. У нас нет парка машин из «Феррари»

Анна Кастерова, жена нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, рассказала, как семья проводит время во время карантина из-за коронавируса.
«С психикой сейчас нужно поаккуратнее, в мире нестабильная ситуация, нужно себя поберечь. Благо, мой муж меня очень поддерживает, он сейчас как хранитель семейного очага, старается быть на позитиве, на юморе. Мы проводим с ним много времени, он меня подбадривает и вдохновляет в эти дни.
Женя бережно относится к деньгам, он не расточительный. У нас нет парка машин из «Феррари». Сейчас он серьёзно относится к вложениям, расточительности нет. Мы можем себе позволить проводить это неблагоприятное время в более благоприятных условиях по отношению к другим людям. Но даже в этих условиях ещё две недели назад мы могли спокойно перемещаться по океану, плавать в бассейне, пользоваться инфраструктурой. Сейчас всё закрыто, и для мужа это проблема, потому что он серьёзно относится к своей форме. Сейчас он тренируется онлайн с тренером. Вчера у него была последняя тренировка в зале, сейчас он в небольшой панике. Возможно, мы будем возвращаться в Питтсбург, там у нас большой дом», — рассказала Кастерова в эфире шоу #ОСТАЁМСЯДОМА на «Чемпионате».
Посмотреть эфир можно на странице «Чемпионата» в «Инстаграме».
- 31 марта 2020
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