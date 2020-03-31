Жена Малкина: у меня много гречки. Через десятые руки купили маски, в доступе их нет

Анна Кастерова, жена нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина поделилась мнением о развитии эпидемии коронавируса в США.



«В нашем штате есть рекомендация оставаться дома, но многое закрыто. Мы не выезжаем за территорию, наши апартаменты в майами расположены на большой территории, где есть магазин и всё для жизни. Не знаю, что там за территорией. Мы боимся и не выезжаем, у нас ведь ребенок.



Меня несколько раз серьёзно накрывало. Я адекватный, сильный человек, могу собраться в нужный момент. Сейчас я нахожусь в напряжении, потому что состояние неопределённости напрягает. Пример – мы недавно посмотрели фильм «Заражение» с Женей. Настолько идентичный сценарий, что стало жутко и страшно. Ты не знаешь, что будет завтра, каждый день новые меры и ограничения. Мы с семьёй научились справляться. Я справляюсь силой характера, бывает, ухожу бегать. Это единственный момент разрядки, потому что во время бега я могу абстрагироваться. Но сильной депрессии или панических атак у меня нет. Много времени проводим с Никитой, занимаемся с ним уроками. Он готовится к школе, начинает считать, читать.



Когда всё только началось, я успела съездить в магазин и закупиться. В моем арсенале тоже много гречки. Это вкусно, полезно и долго хранится. Не удивлена, что её раскупают. Что касается туалетной бумаги, дело в том, что у китайцев была рекомендация не трогать дверные ручки, кнопки в лифте голыми руками. Китайцы закупали бумагу, чтобы открыть двери с её помощью, и от них пошла цепная реакция. Мы выходим с дезинфицирующей салфеткой. Маски можно достать через перекупщиков, но в открытом доступе в аптеке их нет. Мы взяли через десятые руки последнюю партию масок – около 100 штук за $ 250», — рассказала Кастерова в эфире шоу #ОСТАЁМСЯДОМА на «Чемпионате».



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Побег из-за магнитного занавеса. Каким был Малкин и как он уезжал в НХЛ За него судились и скандалили, даже обещая забрать в армию.