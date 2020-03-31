НХЛ продлила самоизоляцию команд до 15 апреля
Национальная хоккейная лига продлила самоизоляцию команд до 15 апреля, информирует в «Твиттере» североамериканский журналист Даррен Дрегер.
Ранее в НХЛ подчеркнули, что не рассматривают возможность сокращения регулярного чемпионата и что лига не будет настаивать на массовых тестах хоккеистов на коронавирус. На данный момент известно, что коронавирус обнаружен у четырёх хоккеистов.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.
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Дэн Мильштейн рассказал, как за океаном борются с пандемией коронавируса, чем занимаются русские хоккеисты и когда возобновится сезон.
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