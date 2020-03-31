Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

НХЛ продлила самоизоляцию команд до 15 апреля

НХЛ продлила самоизоляцию команд до 15 апреля
Хоккей / НХЛ 0

Национальная хоккейная лига продлила самоизоляцию команд до 15 апреля, информирует в «Твиттере» североамериканский журналист Даррен Дрегер.

Ранее в НХЛ подчеркнули, что не рассматривают возможность сокращения регулярного чемпионата и что лига не будет настаивать на массовых тестах хоккеистов на коронавирус. На данный момент известно, что коронавирус обнаружен у четырёх хоккеистов.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

«НХЛ и игроки могут потерять $1,1 млрд». Агент Кучерова – о ситуации в Америке
Дэн Мильштейн рассказал, как за океаном борются с пандемией коронавируса, чем занимаются русские хоккеисты и когда возобновится сезон.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020