Жена Малкина: паспорт США был необходимостью. Женя — патриот и любит Россию

Анна Кастерова, жена нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, рассказала об истории с американским паспортом хоккеиста.
«Травля после новости об американском паспорте? Он подрасстроился, я тоже. Ребята, Женя начинал в Магнитогорске, он патриот и любит свою страну! Он всегда занимался благотворительностью, он добряк сам по себе. И вот это всё (с паспортом. — Прим. «Чемпионата») было ради меня. В этом была необходимость: я была беременна, мы не могли расписаться, нужны были документы. Это был единственный способ сделать всё оперативно.
И что началось: «А, америкос!» Мне было очень больно видеть комментарии и нападки в его адрес. Он хорошо относится к своей стране, всегда приезжает за сборную играть. Он не подлый, он открытый. И это не его реклама, я же знаю его, мы с ним живём! Мы умеем находить позитивные стороны, это наша семья, и это были вынужденные меры. Если многие этого не поняли — это не наша проблема. Я вообще не поняла, как из такого раздули такой большой скандал. Но мы с этим справились. Есть адекватные и неадекватные люди — что поделаешь», — рассказала Кастерова в эфире шоу #ОСТАЁМСЯДОМА на «Чемпионате».
- 31 марта 2020
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