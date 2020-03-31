В Торонто запретили все массовые мероприятия до 30 июня

В канадском городе Торонто запретили все массовые мероприятия до 30 июня, сообщает в «Твиттере» североамериканский журналист Том Харрингтон. Напомним, в Торонто базируется клуб Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс».



Ранее в НХЛ подчеркнули, что не рассматривают возможность сокращения регулярного чемпионата и что лига не будет настаивать на массовых тестах хоккеистов на коронавирус. Известно, что коронавирус обнаружен у четырёх хоккеистов.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.

«НХЛ и игроки могут потерять $1,1 млрд». Агент Кучерова – о ситуации в Америке Дэн Мильштейн рассказал, как за океаном борются с пандемией коронавируса, чем занимаются русские хоккеисты и когда возобновится сезон.