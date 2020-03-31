Игроки НХЛ признали Хедмана лучшим защитником лиги

Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги провела опрос среди действующих хоккеистов. Игроки выбирали лучшего защитника лиги. Лучшим игроком обороны признан защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман.



1. Виктор Хедман («Тампа-Бэй Лайтнинг»)

2. Джон Карлсон («Вашингтон Кэпиталз»)

3. Роман Йози («Нэшвилл Предаторз»)

4. Дрю Даути («Лос-Анджелес Кингз»)

5. Брент Бёрнс («Сан-Хосе Шаркс»)



Напомним, регулярный чемпионат НХЛ остановлен из-за коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.