Игроки НХЛ признали Хедмана лучшим защитником лиги
Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги провела опрос среди действующих хоккеистов. Игроки выбирали лучшего защитника лиги. Лучшим игроком обороны признан защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман.
1. Виктор Хедман («Тампа-Бэй Лайтнинг»)
2. Джон Карлсон («Вашингтон Кэпиталз»)
3. Роман Йози («Нэшвилл Предаторз»)
4. Дрю Даути («Лос-Анджелес Кингз»)
5. Брент Бёрнс («Сан-Хосе Шаркс»)
Напомним, регулярный чемпионат НХЛ остановлен из-за коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.
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