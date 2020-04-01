Раск: ещё не принимал решения завершить карьеру. По окончании контракта мне будет 34 года
Голкипер клуба НХЛ «Бостон Брюинз» Туукка Раск прокомментировал возможное окончание карьеры после окончания контракта.
«Уверен, что после этого сезона мы хорошо поговорим с генеральным менеджером Доном Суини, от чего и будем отталкиваться. После окончания контракта мне будет всего 34 года, это ещё не очень много. Так что я буду способен сыграть ещё год или два, а там будет видно.
Хотя обещать я ничего не хочу, потому что никогда не знаешь, что случится.
Я ещё не принимал никаких решений о завершении карьеры. Мы сейчас даже не играем в хоккей, всё это разговоры о будущем. Но в данный момент я об этом не думаю. Сейчас я просто забочусь о семье. А все остальное будет после возвращения хоккея», – цитирует Раска официальный сайт НХЛ.
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