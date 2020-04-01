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Раск: ещё не принимал решения завершить карьеру. По окончании контракта мне будет 34 года

Раск: ещё не принимал решения завершить карьеру. По окончании контракта мне будет 34 года
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер клуба НХЛ «Бостон Брюинз» Туукка Раск прокомментировал возможное окончание карьеры после окончания контракта.

«Уверен, что после этого сезона мы хорошо поговорим с генеральным менеджером Доном Суини, от чего и будем отталкиваться. После окончания контракта мне будет всего 34 года, это ещё не очень много. Так что я буду способен сыграть ещё год или два, а там будет видно.

Хотя обещать я ничего не хочу, потому что никогда не знаешь, что случится.

Я ещё не принимал никаких решений о завершении карьеры. Мы сейчас даже не играем в хоккей, всё это разговоры о будущем. Но в данный момент я об этом не думаю. Сейчас я просто забочусь о семье. А все остальное будет после возвращения хоккея», – цитирует Раска официальный сайт НХЛ.

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