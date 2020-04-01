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Четыре самых ярких матча в истории плей-офф КХЛ 1 апреля

Четыре самых ярких матча в истории плей-офф КХЛ 1 апреля
Хоккей / КХЛ 0

В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире КХЛ приняла решение отменить оставшуюся часть сезона-2019/2020. Предлагаем вспомнить самые яркие матчи в истории Кубка Гагарина, сыгранные в разные годы 1 апреля.

2011 год. «Салават Юлаев» — «Металлург» — 3:4 (пятый матч серии)

КХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 5-й матч
01 апреля 2011, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 4
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Фёдоров (Чистов, Атюшов) – 05:24' (5x5)   1:1 Блатяк (А. Радулов) – 06:23' (5x4)   1:2 Клименко (Платонов, Кайгородов) – 19:21' (5x4)   1:3 Ролинек (Лисин) – 28:33' (4x5)   1:4 Мишарин (Фёдоров, Чистов) – 31:52' (5x5)   2:4 Клепиш (Кутейкин) – 50:05' (5x5)   3:4 Козлов (Кутейкин, Кондратьев) – 59:47' (6x4)

Уфимский клуб едва не отыгрался со счёта 1:4, но не сумел дожать соперника.

2013 год. «Динамо» Москва — СКА — 5:1 (шестой матч серии)

КХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 6-й матч
01 апреля 2013, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 1
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Квапил (Петружалек) – 25:04' (5x5)   2:0 Квапил (Соин, Петружалек) – 28:02' (5x5)   2:1 Артюхин (Фёдоров, Первышин) – 34:13' (5x5)   3:1 Горохов (Кокарев, Граняк) – 36:38' (5x4)   4:1 Квапил (Петружалек, Соин) – 48:32' (5x5)   5:1 Коньков (Яласваара) – 55:10' (en)

«Динамо» выбило соперника в шестом матче серии, хет-трик сделал Марек Квапил.

2015 год. СКА — ЦСКА — 4:1 (четвёртый матч серии)

КХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 4-й матч
01 апреля 2015, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Торесен (Ковальчук) – 06:35' (5x5)   2:0 Дадонов (Шипачёв, Панарин) – 10:11' (5x4)   3:0 Шипачёв (Панарин, Дадонов) – 26:28' (5x4)   4:0 Дадонов (Шипачёв, Панарин) – 32:58' (5x4)   4:1 Григоренко (Зайцев, А. Радулов) – 43:13' (5x4)

СКА одержал победу, три гола организовала тройка Евгений Дадонов — Вадим Шипачёв — Артемий Панарин.

2018 год. «Ак Барс» — «Трактор» — 4:3 (второй матч серии)

КХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 2-й матч
01 апреля 2018, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 3
Трактор
Челябинск
0:1 Йюнге (Бэйлен, Виделль) – 04:07' (5x4)   0:2 Рыбаков (Кокуёв) – 05:35' (5x5)   1:2 Марков (Зарипов, Галиев) – 22:53' (5x5)   2:2 Бурмистров (Токранов, Потапов) – 24:24' (5x5)   3:2 Азеведу (Ткачёв, Галиев) – 30:21' (5x3)   3:3 Кручинин (Шаров) – 36:44' (5x5)   4:3 Зарипов (Токранов, Азеведу) – 45:13' (5x3)

«Ак Барс» одолел «Трактор» в результативном матче.

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