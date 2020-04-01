Четыре самых ярких матча в истории плей-офф КХЛ 1 апреля

В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире КХЛ приняла решение отменить оставшуюся часть сезона-2019/2020. Предлагаем вспомнить самые яркие матчи в истории Кубка Гагарина, сыгранные в разные годы 1 апреля.
2011 год. «Салават Юлаев» — «Металлург» — 3:4 (пятый матч серии)
Уфимский клуб едва не отыгрался со счёта 1:4, но не сумел дожать соперника.
2013 год. «Динамо» Москва — СКА — 5:1 (шестой матч серии)
«Динамо» выбило соперника в шестом матче серии, хет-трик сделал Марек Квапил.
2015 год. СКА — ЦСКА — 4:1 (четвёртый матч серии)
СКА одержал победу, три гола организовала тройка Евгений Дадонов — Вадим Шипачёв — Артемий Панарин.
2018 год. «Ак Барс» — «Трактор» — 4:3 (второй матч серии)
«Ак Барс» одолел «Трактор» в результативном матче.
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