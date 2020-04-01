Овечкин вместе с сыном играет за «Вашингтон» в виртуальный хоккей

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин показал, как проводит свободное время на карантине из-за коронавируса. Российский хоккеист играет за «Вашингтон» в виртуальный хоккей вместе с сыном. Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги из-за пандемии коронавируса временно приостановлен.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены. Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда, Кубок Гагарина разыгран не будет.