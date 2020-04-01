Жена Малкина — о борьбе с коронавирусом: российское правительство сделало всё правильно

Анна Кастерова, жена нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, прокомментировала действия российских властей при пандемии коронавируса.



«Я вижу, что этот вирус – снежный ком: сначала Китай, потом Италия, Испания, США… в России волну пришла чуть позже. Хорошо, что правительство пошло на опережение и сделало всё очень правильно.



Муж до этого всегда был в разъездах. Это иногда даже хорошо в браке – можно отдыхать друг от друга. Мне иногда катастрофически надо побыть одной, носить дома асексуальную майку или ходить с пучком на голове и не в самых лучших трениках. А при муже я так делать не могу. Не говорю, что у меня всегда стрелки и красная помада, но стараюсь выглядеть по-домашнему прилично. Сейчас мне в кайф проводить с Женей каждую минуту – он держит нас на позитиве. Мы ещё ни разу не повздорили даже по мелкому поводу, хотя спортсмены горячие люди, у Жени бывали психи, но я научилась с ними справляться. А сейчас он просто умничка! Да и ребёнок безмерно счастлив – папа всегда дома. Они постоянно играют, ползают, прыгают… На рыбалку в прудик, который недалеко от дома, пока ходить не запрещают. Мы туда ходили недавно, и у нас очень хорошие соседи – если видят нас, то отходят не на три метра, а на пять, держат дистанцию. Так что мы чувствуем себя комфортно», — рассказала Кастерова в эфире шоу #ОСТАЁМСЯДОМА на «Чемпионате».