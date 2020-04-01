Генменеджер «Миннесоты»: надеюсь, что в следующем сезоне Капризов будет в нашей команде

Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин рад, что клуб владеет правами на Кирилла Капризова и выразил надежду, что в следующем сезоне игрок будет играть в НХЛ.
«Капризов обладает невероятным талантом и работоспособностью, что уже не раз доказывал как в матчах за свой нынешний клуб, так и за сборную на международной арене. Его высокое индивидуальное мастерство очень заметно, поэтому для нас большая удача владеть правами на этого игрока. Разумеется, мы рассчитываем на него в будущем. Я надеюсь, что уже в следующем сезоне Капризов будет в нашей команде. С его талантом, он может заиграть в НХЛ сразу, хотя в любом случае время на адаптацию ему дадут», — приводит слова Герина «Известия».
В нынешнем сезоне регулярного чемпионата КХЛ Капризов провёл за ЦСКА 57 матчей, в которых забил 33 гола и сделал 29 результативных передач.
- 1 апреля 2020
-
03:49
-
03:00
-
00:54
-
00:29
- 31 марта 2020
-
23:59
-
23:31
-
23:09
-
23:04
-
22:40
-
22:07
-
21:58
-
21:48
-
21:27
-
21:19
-
20:55
-
20:35
-
20:30
-
20:11
-
19:56
-
19:45
-
19:26
-
19:09
-
18:59
-
18:33
-
18:00
-
18:00
-
17:30
-
17:14
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:05
-
15:35
-
15:30
-
15:10