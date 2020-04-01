Генменеджер «Миннесоты»: надеюсь, что в следующем сезоне Капризов будет в нашей команде

Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин рад, что клуб владеет правами на Кирилла Капризова и выразил надежду, что в следующем сезоне игрок будет играть в НХЛ.

«Капризов обладает невероятным талантом и работоспособностью, что уже не раз доказывал как в матчах за свой нынешний клуб, так и за сборную на международной арене. Его высокое индивидуальное мастерство очень заметно, поэтому для нас большая удача владеть правами на этого игрока. Разумеется, мы рассчитываем на него в будущем. Я надеюсь, что уже в следующем сезоне Капризов будет в нашей команде. С его талантом, он может заиграть в НХЛ сразу, хотя в любом случае время на адаптацию ему дадут», — приводит слова Герина «Известия».

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата КХЛ Капризов провёл за ЦСКА 57 матчей, в которых забил 33 гола и сделал 29 результативных передач.