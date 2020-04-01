Каменский: Сорокин способен добиться успехов и быть лидером своей команды в НХЛ

Вице-президент по развитию КХЛ, Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли и трёхкратный чемпион мира Валерий Каменский прокомментировал игру в нынешнем сезоне 24-летнего вратаря московского ЦСКА Ильи Сорокина.

«Илья в очередной раз доказал свой высокий класс в этом сезоне, не уронив планку прошлого чемпионата, когда выиграл с ЦСКА Кубок Гагарина и был признан самым ценным игроком плей-офф. Благодаря своему таланту и отношению к делу Сорокин продолжает прогрессировать. При этом он уже давно не считается молодым игроком — спортсмен накопил такой опыт, который позволяет ему из сезона в сезон демонстрировать высокий уровень игры. Я не знаю, уедет ли Илья в НХЛ в этом году — давайте не торопить события. Но уверен, что и здесь, в России, и там, за океаном, он способен добиться новых успехов и быть одним из лидеров своей команды», — цитируют Каменского «Известия».



В нынешнем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Сорокин отыграл за «армейцев» 60 матчей, в которых пропустил 54 шайбы, отражая в среднем 93,5% бросков и имея коэффициент надёжности 1,5. В первом раунде серии плей-офф Кубка Гагарина с нижегородским «Торпедо» (4-0) он сделал два шат-аута. За четыре игры он пропустил три шайбы. Его процент отражённых бросков составил – 96,6%, а коэффициент надёжности – 0,75.



В 2014 году он был выбран на драфте «Нью-Йорк Айлендерс» в третьем раунде под общим 78-м номером.