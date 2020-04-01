«Адмирал» не будет выступать в КХЛ в новом сезоне

Министерство спорта Приморской области приняло решение перенаправить средства, предусмотренные на финансирование ХК «Адмирал», в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса, сообщается на официальном сайте министерства физической культуры и спорта Приморского края.



«В Континентальной хоккейной лиге команда “Адмирал” от Приморья в новом сезоне играть не будет, в клубе останутся только молодёжные команды в МХЛ и U18, а также детско-юношеская спортивная школа», — говорится в опубликованном пресс-релизе.



«Также важно, что во всех молодёжных и детско-юношеских командах будут играть только приморские спортсмены», – подчеркнули в ведомстве.



Напомним, 24 марта бывший наставник карагандинской «Сарыарки» Леонид Тамбиев стал главным тренером «Адмирала» из Владивостока, подписав контракт сроком на три года, а 22 марта на должность спортивного директора дальневосточного клуба был назначен двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Немчинов.



В прошлом сезоне «Адмирал» занял 12-е место в Восточной конференции, набрав 56 очков в 62 матчах.

По состоянию на 31 марта в России было зафиксировано 2337 случаев заражения коронавирусом, а смертей было зарегистрировано 17. При этом из числа заразившихся излечился 121 человек. В Приморском крае диагноз коронавирус был поставлен в 4 случаях.

Леонид Тамбиев стал главным тренером «Адмирала»