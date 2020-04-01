Плющев: нужно помянуть этот сезон добрым словом и спокойно его проводить. Поезд уже ушёл

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением об идеи продолжения сезона КХЛ летом.

«Запоминается последнее. То есть та форс-мажорная ситуация, которая произошла в мире и которая остановила сезон КХЛ на взлёте. Я считаю, что нужно помянуть этот сезон добрым словом и спокойно его проводить. Раздражают постоянные разговоры в прессе о том, кто стал чемпионом и кого им следует признать. Как и состязание фантазий — одни предлагают разыграть Кубок Гагарина в июне, другие — в июле, третьи — вообще в сентябре.

Честно скажу, меня все эти прожекты угнетают. Все, поезд уже ушел, сезон остался в прошлом, без трофеев. Профессиональный хоккей — это не хоккей во дворе, где вышел в валенках, запрыгнул в коньки, бросил шайбу — и вперёд. Не надо нервировать хоккеистов, в июле им начинать подготовку к новому сезону, на который всем и нужно настраиваться. Спокойно и строго по плану», — цитирует Плющева Russia-Hockey.