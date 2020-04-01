Ишматов: Барабанов стал значимой фигурой в сборной России. Будет обидно, если он уедет

Экс главный тренер СКА Рафаил Ишматов прокомментировал возможный отъезд в НХЛ форварда «армейской» команды Александра Барабанова.

«Александр прошёл непростой, но успешный путь в системе своего клуба. Он сумел добраться до основного состава при очень высокой конкуренции со стороны легионеров и российских звёзд, которых «армейцы» имеют возможность привлекать в свои ряды. Но Барабанов справился с давлением, стал значимой фигурой и в СКА, и в сборной России.

Можно сказать, сейчас он — главный символ системы подготовки хоккеистов в Санкт-Петербурге. И будет обидно, если Александр уедет из СКА и мы не сможем вживую наблюдать за его игрой. Но возраст у Барабанова такой, что он вполне готов попробовать себя в НХЛ и добиться там успехов», — приводят слова Ишматова «Известия».