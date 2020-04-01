Кожевников — об «Адмирале»: нужно решать вопрос с финансированием, но КХЛ стоит в стороне

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал отказ правительства Приморского края от финансирования «Адмирала».

«Я очень удивлён такими новостями. Значит, всё решили на высоком уровне. Не знаю, почему «Адмиралу» никто не помогает. Нужно решать вопрос с финансированием, но КХЛ стоит в стороне. Желательно, чтобы лига вступилась и помогла, хотя я понимаю, что команд много. Просто надо поддерживать своих. Повторюсь, я очень удивился. Во Владивостоке была хорошая команда, такая же обстановка, выстояли в трудный момент, а теперь вот такие новости.

Всех поменяли, всё руководство сменили, Немчинов (новый спортивный директор «Адмирала» Сергей Немчинов. – Прим. «Чемпионата») говорил, что будут работать в рамках бюджета, а потом закрываются. Всё это очень странно», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.