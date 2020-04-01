Пресс-служба «Адмирала»: у нас и так бюджет клуба ВХЛ, менять лигу нет смысла

Руководитель пресс-службы «Адмирала» Евгений Баженов прокомментировал решение министерства спорта Приморского края перенаправить средства, предусмотренные на финансирование ХК «Адмирал», в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса. Таким образом, у «Адмирала» нет средств для участия в новом сезоне КХЛ.

«Фактически у нас бюджет Высшей лиги — 300 млн рублей. Поэтому менять лигу нет смысла. К тому же Высшая лига нас может не принять в свои ряды, так как летать на Дальний Восток никому не интересно, когда они ездят друг к другу на автобусах», — цитируют Баженова «Новости Владивостока».

В прошлом сезоне «Адмирал» занял 12-е место в Восточной конференции, в 62 матчах набрав 56 очков.