Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Пресс-служба «Адмирала»: у нас и так бюджет клуба ВХЛ, менять лигу нет смысла

Пресс-служба «Адмирала»: у нас и так бюджет клуба ВХЛ, менять лигу нет смысла
Хоккей / КХЛ 0

Руководитель пресс-службы «Адмирала» Евгений Баженов прокомментировал решение министерства спорта Приморского края перенаправить средства, предусмотренные на финансирование ХК «Адмирал», в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса. Таким образом, у «Адмирала» нет средств для участия в новом сезоне КХЛ.

«Фактически у нас бюджет Высшей лиги — 300 млн рублей. Поэтому менять лигу нет смысла. К тому же Высшая лига нас может не принять в свои ряды, так как летать на Дальний Восток никому не интересно, когда они ездят друг к другу на автобусах», — цитируют Баженова «Новости Владивостока».

В прошлом сезоне «Адмирал» занял 12-е место в Восточной конференции, в 62 матчах набрав 56 очков.

«Адмирал» не будет выступать в КХЛ в новом сезоне
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020