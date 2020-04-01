Дубас — об интересе к Барабанову: больше всего нравится его умение играть под давлением

Генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Кайл Дубас подтвердил, что клуб интересуется форвардом СКА Александром Барабановым, сообщает журналист Sportsnet Крис Джонстон. Управленец также оценил игровые качества потенциального новичка «Лифс».

«Больше всего в нём нам нравится его умение играть под давлением, выигрывать борьбу за шайбу, защищать шайбу», – сказал Дубас.

«При этом не похоже, что Барабанов спешит отдать предпочтение какому-то из вариантов в НХЛ. Он всё ещё находится в процессе принятия решения», – добавил Джонстон.

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/2020 25-летний Барабанов принял участие в 43 матчах, записав на свой счёт 20 (11+9) баллов при показателе полезности «-3» и 22 минутах штрафного времени. В четырёх матчах Кубка Гагарина Барабанов набрал 3 (1+2) балла.