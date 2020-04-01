Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Дубас — об интересе к Барабанову: больше всего нравится его умение играть под давлением

Дубас — об интересе к Барабанову: больше всего нравится его умение играть под давлением
Хоккей / НХЛ 0

Генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Кайл Дубас подтвердил, что клуб интересуется форвардом СКА Александром Барабановым, сообщает журналист Sportsnet Крис Джонстон. Управленец также оценил игровые качества потенциального новичка «Лифс».

«Больше всего в нём нам нравится его умение играть под давлением, выигрывать борьбу за шайбу, защищать шайбу», – сказал Дубас.

«При этом не похоже, что Барабанов спешит отдать предпочтение какому-то из вариантов в НХЛ. Он всё ещё находится в процессе принятия решения», – добавил Джонстон.

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/2020 25-летний Барабанов принял участие в 43 матчах, записав на свой счёт 20 (11+9) баллов при показателе полезности «-3» и 22 минутах штрафного времени. В четырёх матчах Кубка Гагарина Барабанов набрал 3 (1+2) балла.

Ишматов: Барабанов стал значимой фигурой в сборной России. Будет обидно, если он уедет
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020