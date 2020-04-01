Защитник московского «Динамо» Миронов использовал клюшку при игре в бильярд
Защитник московского клуба «Динамо» Андрей Миронов во время карантина из-за пандемии коронавируса сыграл в бильярд. Но сделал это хоккеист необычным способом. Вместо кия Миронов использовал клюшку для игры в хоккей.
Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» КХЛ.
В минувшем сезоне 25-летний Миронов был ассистентом капитана бело-голубых Вадима Шипачёва. Российский защитник забросил четыре шайбы и сделал 13 результативных передач в 61 матче регулярного чемпионата КХЛ, заработав показатель полезности "+16" и набрав 35 минут штрафного времени.
В первом раунде плей-офф команда Владимира Крикунова обыграла «Спартак» (4-2). Андрей отметился тремя голевыми передачами в шести матчах при показателе полезности "-1".
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Руководству бело-голубых жизненно важно не ошибиться в этом вопросе. Ошибка приведёт к потере сезона, который может стать медальным.
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