Глазачев: надеюсь, что люди сверху вступятся за «Адмирал». Может, даже президент России

Капитан «Адмирала» Константин Глазачев прокомментировал отказ приморского клуба от участия в следующем сезоне КХЛ.
«Если честно, нахожусь в шоке. Сперва я подумал, что это первоапрельская штука, но получается, что нет. Мой контракт действует до 30 апреля 2020 года, у меня в приоритете было остаться в клубе. С Сергеем Львовичем (новым спортивным директором «Адмирала» Сергеем Немчиновым. – Прим. «Чемпионата») я разговаривал буквально три дня назад, всё было нормально. С главным тренером Леонидом Тамбиевым ещё не общались.
Повторюсь, думал, что это связано c 1 апреля. Не понимаю, как можно просто взять и закрыть клуб, государственный проект, у меня слов не хватает. Бюджет у нас не самый большой, думаю, даже надеюсь, что кто-нибудь вступится за нас. Лига или люди сверху. Может, даже президент (президент России Владимир Путин. – Прим. «Чемпионата»), он же сам любит хоккей. Мы все на это надеемся, ребята в шоке, все звонят, спрашивают, как такое могло произойти? Я говорю, что сам ничего не понимаю», — сказал Глазачев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
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