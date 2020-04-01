Главный судья чемпионата Казахстана: спасём мир, лёжа на диване
Главный судья чемпионата Казахстана Константин Чубенко призвал всех оставаться дома в связи с эпидемией коронавируса, опубликовав соответствующий пост на своей странице в «Фейсбуке».
«Карантин — это не шутка. Давайте дружно останемся дома. Спасём мир, лёжа на диване», — написал Чубенко.
По состоянию на 31 марта в мире было зафиксировано более 820 тыс. случаев заражения коронавирусом, а смертей было зарегистрировано около 40 тыс. При этом из числа заразившихся излечилось более 170 тыс. человек.
Напомним, в связи с пандемией практически все хоккейные турниры в мире были приостановлены. Единственной страной в Европе, где продолжают проходить матчи, остаётся Беларусь. Сегодня, 1 апреля, там состоится четвёртый матч финала плей-офф.
Расписание хоккейных матчей на 1 апреля
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