Ottawa Citizen: 24-летний защитник СКА Зуб продолжит карьеру в «Оттаве»

Журналист Ottawa Citizen Брюс Гарриоч заявил, что клуб Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» близок к заключению контракта с защитником СКА Артёмом Зубом.
Сообщается, что, несмотря на тот факт, что контракт Артёма в КХЛ истекает только 30 апреля, он уже принял принципиальное решение о контракте в НХЛ. И теперь обе стороны ждут разрешения от НХЛ, чтобы в скором времени объявить о сделке официально.
В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Зуб принял участие в 57 матчах, записав на свой счёт 22 (13+9) балла при показателе полезности "+35" и 20 минутах штрафного времени. В среднем защитник проводил на площадке 19 минут и 7 секунд за матч. В розыгрыше Кубка Гагарина Зуб провёл одну встречу, проведя на льду только 2 минуты и 20 секунд из-за повреждения.
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