Каменский — о снятии «Адмирала»: положение в стране и в мире диктует такие условия

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги по развитию Валерий Каменский прокомментировал отказ приморского «Адмирала» от участия в следующем сезоне КХЛ.
«Предпосылок к такому решению не было. Всё было хорошо. Единственное, положение в стране и в мире диктует такие условия, что сейчас нужно сосредоточиться на здоровье и борьбе с коронавирусом. Есть ли надежда на возвращение «Адмирала»? Естественно.
Мы будем надеяться, что быстро победим этот вирус и всё быстро восстановится. Сейчас идёт борьба с коронавирусом во всём мире. Когда мы победим, то соберёмся и будем решать, что и как делать. Главное сейчас – выйти из этой тяжёлой ситуации», – цитирует Каменского ТАСС.
Ранее решение приморского клуба прокомментировал капитан «Адмирала» Константин Глазачев.
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