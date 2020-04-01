В Словакии отменили решение определять чемпиона страны по итогам регулярки

В Словакии отменили решение определять чемпиона сезона по итогам регулярного чемпионата лиги, сообщает iSport.cz. Исполнительный комитет Федерации хоккея Словакии отменил первоначальное решение совета директоров лиги.

Таким образом, хоккеисты «Баньска Быстрицы» не станут победителями чемпионата в нынешнем сезоне. Серебряные медали чемпионата Словакии изначально должны были достаться «Словану», а бронзовые — «Кошице». Однако представители команд в знак протеста отказались от этих наград, так как не были согласны с решением о чемпионстве.

Напомним, в связи с пандемией практически все хоккейные турниры в мире были приостановлены. Единственной страной в Европе, где продолжают проходить матчи, остаётся Беларусь. Сегодня, 1 апреля, там состоится четвёртый матч финала плей-офф.