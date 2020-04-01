«Металлург» заключил новый контракт с чешским форвардом Нестрашилом

Магнитогорский «Металлург» заключил новый контракт с нападающим Андреем Нестрашилом, сообщается в официальном «твиттере» пресс-службы КХЛ. Соглашение рассчитано на один сезон.

В нынешнем сезоне 29-летний Нестрашил забросил 13 шайб и сделал 11 результативных передач в 48 матчах регулярного чемпионата КХЛ при показателе полезности "+2" и 22 минутах штрафного времени. В пяти матчах плей-офф Андрей набрал 3 (2+1) очка.

В сезоне-2016/2017 он сыграл 19 матчей за основную команду «Каролины Харрикейнз», набрав 5 (1+4) очков, а также 39 игр в АХЛ за «Шарлотт Чекерз», отметившись 14 (5+9) баллами. Летом 2017 года «ураганы» не стали предлагать ему новый контракт. В НХЛ на его счету 48 (17+31) очков в 128 встречах.