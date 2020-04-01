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Ландеског — о заразившихся коронавирусом партнёрах: могу сказать, что они поправляются

Ландеског — о заразившихся коронавирусом партнёрах: могу сказать, что они поправляются
Хоккей / НХЛ 0

Капитан «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског рассказал о состоянии двоих своих одноклубников, у которых обнаружили коронавирус. Имена заболевших хоккеистов не называются.

«Мы не сразу узнали, что у двоих наших ребят обнаружили вирус. Я с ними поговорил и могу сказать, что они поправляются. Наши хоккеисты не виделись с последней игры 11 марта. У нас дома к этому отнеслись очень ответственно. Когда все крупнейшие спортивные лиги прервали сезон, мы поняли, что всё очень серьёзно. Мы остались в Денвере на пять дней, ни с кем не встречались.

Мы быстро уехали из Денвера, потому что не знали, что будет с перелётами. Моя жена из Торонто, поэтому мы отправились туда. Там её семья, и нам было легко принять решение. С тех пор мы здесь. У нас всё хорошо, нам повезло. Когда лига объявила о паузе, никто не знал, насколько всё будет серьёзно. Каждый сам должен был решать, самоизолироваться ему или нет. Неженатым ребятам сейчас тяжело, они остались одни, им нечем заняться. Но я рад, что у всех всё хорошо, надеюсь, что в Денвере все здоровы», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

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